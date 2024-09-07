Montella'dan Dikkat Çeken Açıklama: Barış Kırmızı Kart Gördükten Sonra Takımı Daha Çok Beğendim!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. A Millilerin Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cardiff City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü maçın hakemi hakkında konuşan teknik adam, "Son maçlarda hakemlerle ilgili biraz şanssız olduğumuzu düşünüyorum. Organizasyon olarak 10 kişi kalınca takımı daha çok beğendim" dedi.

'KAZANAMASAK DA KAYBETMEMEK ÖNEMLİ'

Sözcü'de yer alan habere göre; Galler'i ilk kez deplasmanda yenmek için sahaya çıktıklarını hatırlatan Montella, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz burada bir ilki başarmaktı. Galler'i deplasmanda yenememiştik ama bugün de hedefimize ulaşamadık. Futbolcuların dinlenme süresi bir hafta oldu. Rakip takım dinlenebildi. Her şeye rağmen takımın mücadele etmesi sevindirici çünkü maçı gol yemeden bitirdik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız zaman da kaybetmemek çok önemli."