Monaco Maçında Sakatlanmıştı: Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a Kötü Haber

Talihsiz sakatlıklar ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste yenilgiler sonrası moral bozan bir süreç yaşayan Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

SAKATLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da son oynanan Monaco maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, Antalyaspor kafilesinde yer almadı. Çakır'ın sakatlığının ne derece ciddi olduğu ve ne kadar süreceği net olarak bilinmiyor.

Diğer yandan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina da sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler var:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

