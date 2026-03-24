Mohamed Salah Ayrılığı Resmen Duyurdu
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sezon sonunda Premier Lig kulübünden ayrılacağını açıkladı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Liverpool'da bir devir sona eriyor. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Mısırlı futbolcu, "Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım" ifadelerini kullandı.
LIVERPOOL'DAN AÇIKLAMA
Liverpool, Mohamed Salah'ın geleceğine dair açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü'ndeki parlak kariyerine son verecek. Anfield'a veda edeceği zaman onun mirasını ve başarılarını onurlandıracağız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: