Mircea Lucescu'dan Kötü Haber: Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Romanya Milli Takımı'nın tesislerinde fenalaşan ve acil olarak hastaneye kaldırılan Mircea Lucescu geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. 80 yaşındaki tecrübeli teknik direktörün durumunun kötüleştiği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Rumen basınından Fanatik'te yer alan habere göre Mircea Lucescu'nun durumu Cumartesi akşamı kötüleşti ve tekrar yoğun bakıma kaldırıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bükreş Üniversite Hastanesi de tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma sevk edildiğini doğruladı.

Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

Cumartesi akşamı, hasta ciddi kalp ritim bozuklukları yaşadı, bu durum kardiyoloji servisinin nöbet ekibi tarafından derhal tedavi edildi. Sonrasında ritim bozuklukları şiddetlendi ve tedaviye yanıt vermedi. Hastanın durumu kötüleşti ve Anestezi ve Yoğun Bakım servisine nakledilmesi gerekti. Şu anda yeni bir gelişme yok.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Romanya Milli Takımı, Türkiye ile oynadığı play-off yarı final maçı sonrası Slovakya ile oynadıkları hazırlık maçının hazırlıklarına başlamış ancak son antrenman öncesi teknik toplantı sırasında Lucescu fenalaşarak yere yığılmıştı.

3 KEZ KALP MASAJIYLA GERİ DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Tecrübeli teknik adam acil şekilde hastaneye kaldırılmış ve bir süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz cuma günü taburcu olmayı beklerken kalp krizi geçiren Lucescu doktorların 3 kez kalp masajı yapmasıyla hayatta kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi