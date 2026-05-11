Minderin Kalbi ABD'de Atacak: 2027 Dünya Güreş Şampiyonası'nın Tarihi ve Yeri Belli Oldu

Dünya Güreş Birliği, 2027 yılındaki en büyük organizasyonun Las Vegas’ta yapılacağını açıkladı. 11-19 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için ilk resmi kotaların dağıtılacağı kritik turnuva olma özelliğini taşıyor.

Uluslararası güreş camiasının heyecanla beklediği yer seçimi netleşti. Dünya Güreş Birliği (UWW), 2027 Dünya Güreş Şampiyonası’na Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Yapılan resmi açıklamaya göre dünyanın en iyi güreşçilerini mindere çıkaracak olan bu dev organizasyon, 11-19 Eylül 2027 tarihleri arasında Las Vegas kentindeki ünlü Thomas ve Mack Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu kararla birlikte Las Vegas, tam 12 yıllık bir aranın ardından dünya güreşinin zirvesine yeniden ev sahipliği yapmış olacak.

72 OLIMPİYAT KOTASI DAĞITILACAK

Turnuvayı sıradan bir şampiyonadan ayıran en büyük özellik ise olimpiyat vizelerinin bu müsabakalarda verilecek olması. Las Vegas, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na giden yolda ilk ve en önemli viraj olacak.

Şampiyona kapsamında düzenlenecek 18 olimpik sıklette madalya kürsüsüne çıkmayı başaran toplam 72 sporcu, ülkeleri adına olimpiyat kota hakkını elde edecek.

Türkiye Güreş Milli Takımı'nın da tam kadro katılması beklenen organizasyon, sporcuların olimpiyat rüyası için en kritik sınav yeri olarak tarihe geçecek.

