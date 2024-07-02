Millilerde hedef çeyrek final: Avusturya-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu
EURO 2024 son 16 tur Avusturya-Türkiye maçında sahaya çıkacak ilk 11'ler belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye ile kozlarını paylaşacak. Leipzig Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmada Artur Soares Dias düdük çalacak.
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya maçı ilk 11'i belli oldu.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic
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