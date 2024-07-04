Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı: Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Kuzey Tunçelli, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 14:41.89'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Bu dereceyle birlikte Kuzey, dünya ve Avrupa gençler rekorlarını kırarak tarihe geçti.

Son Güncelleme:
Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı: Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14:41.89'luk derecesiyle altın madalya kazanarak tarih yazdı. Bu dereceyle Kuzey, dünya ve Avrupa gençler rekorlarını kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Vilnius'ta düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.

1500 metre serbest finalindeki 14.41.89'luk derecesiyle üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ayrıca dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırdı.

Kuzey ayrıca aynı dereceyle 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
TFF'den Merih Demiral Açıklaması: 2 Maç Men Cezası Aldığı İddia Edilmişti TFF'den Merih Demiral Açıklaması
Ali Koç'tan Görevi Bırakıyorum Çıkışı: 'Taze Kana İhtiyaç Var' Ali Koç'tan Görevi Bırakıyorum Çıkışı: 'Taze Kana İhtiyaç Var'
Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar... Başkalarının Başarısını Çekemeyen En Kıskanç 4 Burç! Gerçekten Çok Kurnazlar...
Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi
ÇOK OKUNANLAR
'Mavi Hat' Alev Alev Yanıyor: Lübnan, İsrail'e Aralıksız Saldırıya Başladı Lübnan'dan İsrail'e Aralıksız Saldırı
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor
Ayak nasırını 1 günde yok ediyor: Limon suyuyla karıştırıp sürün. Ayak nasırına doğal çözüm bulundu Ayak nasırını 1 günde yok eden formül bulundu
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Yandaş Yazar Duyurdu: Emeklilere Zam mı Geliyor? Emeklilere Zam mı Geliyor?