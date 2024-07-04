Milli Yüzücü Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı: Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14:41.89'luk derecesiyle altın madalya kazanarak tarih yazdı. Bu dereceyle Kuzey, dünya ve Avrupa gençler rekorlarını kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Vilnius'ta düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.

1500 metre serbest finalindeki 14.41.89'luk derecesiyle üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ayrıca dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırdı.

Kuzey ayrıca aynı dereceyle 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

Kaynak: AA