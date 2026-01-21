Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turundaki rakibi Putintseva oldu. Başarılı raket, Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

MAÇ NE ZAMAN?

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Kaynak: AA

