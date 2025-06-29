Milli Tenisçi Zeynep Sönmez İlk Kez Wimbledon Ana Tabloda
Milli tenişçi Zeynep Sönmez kariyerinde bir ilke imza attı. Sönmez, Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.
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Türk tenisinin gururu Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.
Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.
Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.
Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.
Kaynak: AA