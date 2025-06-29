Milli Tenisçi Zeynep Sönmez İlk Kez Wimbledon Ana Tabloda

Milli tenişçi Zeynep Sönmez kariyerinde bir ilke imza attı. Sönmez, Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez İlk Kez Wimbledon Ana Tabloda
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Türk tenisinin gururu Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele edecek.

Zeynep, İngiltere'nin başkenti Londra'da çim kortta düzenlenecek organizasyonda 1 Temmuz Salı günü Rumen Jaqueline Cristian ile karşılaşacak.

Bu turu geçmesi halinde Zeynep, Karolina Muchova-Xinyu Wang maçının galibiyle ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Tek kadınlarda şampiyon, 12 Temmuz Cumartesi günü belli olacak.

Kaynak: AA

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