Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Bronz Madalya Kazandı

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek Olimpiyat bronz madalyası elde etti.

Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Bronz Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvando +67 kilo çeyrek final mücadeleleri, Grand Palais'ta yapıldı.

Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile mücadele etti. Aydın, kadınlar +67 kiloda Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u yenerek yarı finale yükseldi. Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvandocu, bronz madalya için yeniden tatamiye çıktı.

Aydın, Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek Olimpiyat bronz madalyası elde etti.

Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Yarı FinaldeTekvandocu Nafia Kuş Aydın Yarı FinaldeSpor

Kaynak: AA

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