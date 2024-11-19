Milli Takımda Şok: Hakan Çalhanoğlu Kötü Haberi Verdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi’nde, A Ligi’ne çıkmak için Karadağ ile karşılaşacağı maç öncesinde kaptan Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacağını açıkladı.

Basın toplantısında kameraların karşısına geçen Hakan Çalhanoğlu sözlerinin devamında şunları söyledi:

'BANA YAŞATILANLARI YAŞAMASINLAR'

"Bana yaşatılanları takım arkadaşlarım yaşamasın diye mücadele ediyorum. Milli takımda hep eleştiri aldım ama hiçbir zaman yıkılmadım. Çok şey gördük, o yüzden arkalarında durmaya çalışıyorum. Milli takımda olduğum sürece onları korumaya çalışacağım. Kişisel karakterim de öyle, sorumluluk almayı seviyorum. Hepsini çok seviyorum, bana değer veriyorlar. Saygı gösteriyorlar. Kaptanlıktan çok insan olarak onların yanındayım. Saha dışında rahat olmalılar.

Karadağ'ı küçümsememek gerek, Samsun'da iyi mücadele ederek bizi zor duruma soktular. Jovetic, çok kaliteli bir oyuncu ve Karadağ için çok önemli bir oyuncu. Onunla Inter'de oynadım hatırladığım kadarıyla. Ancak tabii ki zor bir durum, Karadağ'da kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. O yüzden onun için zor olacak ama kaptanlığını iyi yapıyor.

'A LİGİ'NDE GÜÇLÜ TAKIMLARLA OYNAMAK İSTİYORUZ'

Futbolculuğumuzla değil sadece, kişiliğimizle de örnek olmaya çalışıyoruz. Arkadaş ortamımız çok güzel, birliğimiz çok iyi. Biz A Ligi'ne çıkıp güçlü takımlarla oynamak istiyoruz. Onlarla oynadığınız zaman ne seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Uluslar Ligi'nden sonra Dünya Kupası hayalimiz var, o bizim en büyük hedefimiz. Yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz.

MONTELLA AYRILIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

Hakkında Milli Takımın başından ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılan teknik direktör Vincenzo Montella ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Futbolda çok fazla spekülasyon oluşur. Ben burada olduğum için çok mutluyum ve bazen basın beni eleştirse de burada sevildiğimi düşünüyorum. Şaka tabii ki. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Geldiğinden beri çok güzel bir ilişkimiz var, her şeyi konuşabiliyoruz ve aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun."

Kaynak: AA