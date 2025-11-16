Milli Takımda Şok! Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sağ el bileği sakatlığı nedeniyle İspanya maçının aday kadrosundan çıkarıldı. Yerine Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek davet edildi.

Son Güncelleme:
Milli Takımda Şok! Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrosundan Çıkarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı İspanya maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF’DEN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşamasında yer alan millilerin son maç öncesinde kadroda değişiklikler yapıldığını duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM’DAN İKİ YENİ İSİM

Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takım aday kadrosuna Ümit Milli Takım oyuncuları İsak Vural ve Yusuf Akçiçek davet edildi. Türkiye, E Grubu’ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile karşılaşmıştı ve bu maç sırasında kaptan sağ el bileğinden sakatlanmıştı.

Milliler, 18 Kasım Salı günü oynanacak kritik İspanya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroda yapılan son değişikliklerle teknik heyet, eksiksiz bir performans sergilemek için planlarını revize etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım
Son Güncelleme:
A Milliler Play-Of Biletini Kaptı! A Milliler Play-Of Biletini Kaptı!
A Millilerin Bulgaristan Karşısındaki 11'leri Belli Oldu A Millilerin Bulgaristan Maçı 11'leri Belli Oldu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Sır Ölüm Zincirinde 3 Kişi Hayatını Kaybetti! Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe Fatih’teki Zehirlenme Faciasında Üzerinde Durulan Şüphe
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor