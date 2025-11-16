Milli Takımda Şok! Hakan Çalhanoğlu Aday Kadrosundan Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 18 Kasım Salı günü deplasmanda oynayacağı İspanya maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

TFF’DEN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off aşamasında yer alan millilerin son maç öncesinde kadroda değişiklikler yapıldığını duyurdu. Federasyonun açıklamasına göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM’DAN İKİ YENİ İSİM

Çalhanoğlu’nun yerine A Milli Takım aday kadrosuna Ümit Milli Takım oyuncuları İsak Vural ve Yusuf Akçiçek davet edildi. Türkiye, E Grubu’ndaki 5. maçında dün Bulgaristan ile karşılaşmıştı ve bu maç sırasında kaptan sağ el bileğinden sakatlanmıştı.

Milliler, 18 Kasım Salı günü oynanacak kritik İspanya maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kadroda yapılan son değişikliklerle teknik heyet, eksiksiz bir performans sergilemek için planlarını revize etti.

Kaynak: AA