Milli Ritmik Cimnastikçiler, 9 Madalya Kazandı

Ritmik milli cimnastikçiler, Balkan Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı

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Milli Ritmik Cimnastikçiler, 9 Madalya Kazandı

Milli sporcular, Karadağ'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda 9 madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde yapılan organizasyonda Türkiye'yi Ada Kaplan, Alya Arslan, Ayceren Pekdemir, Damla Sel ve Selen Camcı temsil etti.

Milli cimnastikçilerden Ayceren Pekdemir genç kadınlar top ve kurdele aletlerinde, Damla Sel genç kadınlar labut aletinde bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Alya Arslan yıldız kadınlar çember aletinde altın, Ada Kaplan yıldız kadınlar top aletinde gümüş, Selen Camcı yıldız kadınlar kurdele ve labut aletlerinde bronz madalya kazandı.

Ritmik Cimnastik Yıldız Milli Takımı toplam 102.35 puanla gümüş, Ritmik Cimnastik Genç Milli Takımı toplam 99.65 puanla bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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