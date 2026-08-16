Milli Para Yüzücü Defne Kurt Avrupa Şampiyonu Oldu

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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris'te düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde mücadele etti.

Kurt, 59.21'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli yüzücü daha önce şampiyonada 50 metre serbestte de yarışmış ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı. Böylece Defne Kurt, Avrupa Şampiyonası'nı bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA