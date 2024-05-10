Milli para tekvandocular Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde para tekvando müsabakalarında erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke, sakatlığı nedeniyle final müsabakasına çıkamadı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Şampiyonada kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar, final müsabakasında Moğolistan'dan Surenjav Lambayar'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada kadınlar 52 kiloda mücadele eden diğer milli sporcu Lütfiye Özdağ ise yarı finalde Moğolistan'dan Surenjav Lambayar'a mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

BAKAN OSMAN IŞIK BAK'TAN MİLLİ TEKVANDOCULARA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli tekvandocuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belgrad’da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde tatamiye çıkan millilerimiz, ilk gün olduğu gibi 1’i altın, 4’ü gümüş ve 1’i bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak genel klasman liderliğimizi sürdürdü. Sporcularımızın kazandığı başarılarda emeği olanlara teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."