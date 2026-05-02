Milli Para Okçudan Altın Vuruş! Öznur Cüce Girdi Yine Avrupa Şampiyonu

Türk okçuluğunun gurur kaynağı Öznur Cüre Girdi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu, kadınlar para makaralı yay kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

FİNAL YOLUNDA MILLİ RANDEVU

Organizasyona son 16 turunu bay geçerek başlayan Öznur, çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Büşra Ün ile karşılaştı. Nefes kesen müsabakayı 141-140 kazanan Öznur, yarı finalde ise bireysel sporcu Tatiana Andrievskaia’yı 139-138’lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.

ALTIN MADALYA MAÇINDA HATA YOK

Şampiyonluk için Anastasia Dzhioeva ile karşı karşıya gelen milli para okçu, kontrolü elden bırakmadığı final mücadelesini 136-132 kazanarak podyumun en üst basamağına çıktı. Bu zaferle birlikte Öznur, 2024 yılında yine aynı şehirde kazandığı Avrupa şampiyonluğu unvanını başarıyla tazeledi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kırdığı dünya ve paralimpik rekorlarıyla altın madalyaya uzanan Öznur Cüre Girdi, bu son başarısıyla istikrarını bir kez daha kanıtladı. Milli sporcu, aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2024 yılında "Yılın Paralimpik Kadın Sporcusu" seçilmişti.

Kaynak: AA