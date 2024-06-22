Milli maç öncesi Dortmund sokakları, kırmızı-beyaza büründü

A Milli Takım'ın bugün saat 19.00'da başlayacak olan Portekiz maçı öncesi, Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü.

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Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Türk taraftarlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı maçı öncesinde stada yürüdü.

Türk taraftarlar, Mehter Marşı ve Ölürüm Türkiyem şarkıları eşliğinde maçın başlamasını bekliyor.

Türkiye'nin gruplardan çıkma mücadelesindeki önemli karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Maç, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Almanya Türkiye Portekiz A Milli Takım Euro 2024
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