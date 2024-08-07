Milli Koşucu Berke Akçam, Paris 2024'e Veda Etti
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engelde yarı finalde mücadele eden milli atletimiz Berke Akçam, olimpiyatlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletimiz Berke Akçam, erkekler 400 metre engel yarı finalinde 49.12'lik derecesiyle serisini 8. sırada tamamladı ve final bileti alamadı.
BERKE AKÇAM KİMDİR?
Berke Akçam, 10 Nisan 2002 doğumlu Türk atlettir. 2020 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 2019 ve 2020 U20 Avrupa Atletizm Şampiyonalarında, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya sahibi oldu.
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