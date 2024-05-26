Milli kanocular Bratislava'da göz kamaştırdı: 3'ü altın, 8 madalya kazandı

Türkiye Kano Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlı kanocular, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyonu 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Rahmi Kaan Karahan, K1 200 metre ve K1 1000 metrede zirveye çıkarken, Bedirhan Çıktay da 23 yaş altı C1 5000 metrede podyumun en üst basamağına yükseldi.

Türk kanocular, toplamda 8 madalya kazanarak göz kamaştırdı.

Kaynak: AA