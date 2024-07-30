Milli Judocu Vedat Albayrak Paris 2024'te Son 16 Turunda

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.