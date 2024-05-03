Milli judocu Tuğçe Beder, Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

Milli judocu Tuğçe Beder, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı veren Grand Slam Turnuvası organizasyonunda gümüş madalya kazandı.

Milli judocu Tuğçe Beder, Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, yarı final müsabakasında Sırp rakibi Milica Nikolic'i yenerek finalde Moğolistanlı Baasankhuu Bavuudorj'un rakibi oldu.

Final müsabakasında Bavuudorj'a yenilen ay-yıldızlı judocu Tuğçe Beder, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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