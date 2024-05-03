Milli judocu Tuğçe Beder, Grand Slam Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bugün başlayan Grand Slam Turnuvası'nda kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, yarı final müsabakasında Sırp rakibi Milica Nikolic'i yenerek finalde Moğolistanlı Baasankhuu Bavuudorj'un rakibi oldu.

Final müsabakasında Bavuudorj'a yenilen ay-yıldızlı judocu Tuğçe Beder, gümüş madalyanın sahibi oldu.