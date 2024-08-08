Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli haltercimiz Muhammed Furkan Özbek, erkekler 73kg'da koparmada toplamda 341 kiloya ulaştı. Özbek bu performansıyla olimpiyat dördüncüsü oldu.

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Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü Oldu

Olimpiyat Oyunları halter branşında ülkemizin tek temsilcisi olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 73 kilo koparma finalinde mücadele etti.

Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek, Olimpiyat 4'üncüsü Oldu - Resim : 1

Muhammed Furkan Özbek, koparmada 150 kilo ve silkmede 191 kilo kaldırarak toplamda 341 kiloya ulaştı. Milli halterci bu performansının ardından olimpiyatları 4'üncü olarak tamamladı.

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