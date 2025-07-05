Milli Güreşçiden Altın Madalya

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde 65 kiloda altın madalyanın sahibi Beyza Nur Akkuş oldu.

Milli Güreşçiden Altın Madalya
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Milli sporcu Beyza Nur Akkuş, Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde 65 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen organizasyona, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla devam edildi.

65 kiloda mindere çıkan Beyza Nur, finalde Rus Margarita Salnazarian'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Şevval Çayır ise Rus Ekaterina Chikanova ile karşılaştığı 53 kilo bronz madalya maçından galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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