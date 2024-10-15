Milli Güreşçi Sarıçiçek, Erzincan'ı Gururlandırdı

Milli güreşçi Serhat Sarıçiçek, Hırvatistan’da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak Erzincan’a büyük bir gurur yaşattı.

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Milli Güreşçi Sarıçiçek, Erzincan'ı Gururlandırdı

Hırvatistan’ın Porec kentinde 8-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Serhat Sarıçiçek, 130 kg Grekoromen stil A kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Erzincan’a büyük bir gurur yaşattı.
Veteranlar A kategorisinde mücadele eden Serhat Sarıçiçek, zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. Grekoromen stil 130 kg’da bronz madalya kazanan Sarıçiçek, bu büyük başarıyla Erzincan’a döndü.

Kaynak: İHA

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