Milli Güreşçi Sarıçiçek, Erzincan'ı Gururlandırdı

Hırvatistan’ın Porec kentinde 8-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçimiz Serhat Sarıçiçek, 130 kg Grekoromen stil A kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Bu başarı, Erzincan’a büyük bir gurur yaşattı.

Veteranlar A kategorisinde mücadele eden Serhat Sarıçiçek, zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncüsü olmayı başardı. Grekoromen stil 130 kg’da bronz madalya kazanan Sarıçiçek, bu büyük başarıyla Erzincan’a döndü.

Kaynak: İHA