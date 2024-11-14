Milli Futbolcu Ömer Toprak Futbolu Bıraktı

Ömer Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA TAKIMIN FORMASINI TERLETTİ

Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.

27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Gerçek Gündem