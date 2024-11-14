Milli Futbolcu Ömer Toprak Futbolu Bıraktı

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

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Milli Futbolcu Ömer Toprak Futbolu Bıraktı

Ömer Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 16 yıllık futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Milli Futbolcu Ömer Toprak Futbolu Bıraktı - Resim : 1

ÇOK SAYIDA TAKIMIN FORMASINI TERLETTİ

Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev yaptı.

Milli Futbolcu Ömer Toprak Futbolu Bıraktı - Resim : 2

27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takım'da 27 kez forma giyen Ömer Toprak, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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