Milli Eskrimcilerden Gürcistan'da 4 Madalya

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te bugün başlayan Yıldızlar U17 Kılıç Circuit Turnuvası’nda ilk gün; yıldız erkekler kılıç kategorisinde bireysel, yıldız kadınlar kılıçta ise takım müsabakalarının ardından son buldu. Ay-yıldızlı eskrimciler bireyselde 2 bronz, takım müsabakalarında ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak turnuvanın ilk gününü 4 madalya ile tamamladı.

Turnuvada bugün piste çıkan Yiğit Ayaz ve Candeniz Berrak bireysel mücadelesini üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde ederken; takım müsabakalarında Ece Öztürk, Duru Ayşe Özgönül, Işıl Betül Elüstü ve Irmak Şenoğlu’dan kurulu Türkiye takımı gümüş; Duru Arabacı, Deniz Duvan, Elif Derin Yıldırım, Mina Yıldız’dan oluşan Türkiye 3 takımı ise bronz madalya kazandı.

Organizasyon yarın (29 Eylül Pazar); yıldız kadınlar kılıçta bireysel, yıldız erkekler kılıçta ise takım karşılaşmalarının ardından son bulacak.

Kaynak: DHA