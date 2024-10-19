Milli Eskrimciler, Satellite Turnuvası'ndan 2 Madalya Getirdi

İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satellite Turnuvası'nda milli eskrimciler 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

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Milli Eskrimciler, Satellite Turnuvası'ndan 2 Madalya Getirdi

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'ndeki organizasyonda Türkiye, Arjantin, Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çekya, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İran, İrlanda, İtalya, Ürdün, Japonya, Kazakistan, Hollanda, Singapur, Slovenya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 152 sporcu mücadele etti.

Turnuvaya 48 sporcuyla katılan ay-yıldızlılardan Furkan Yaman finalde karşılaştığı Macar Krisztian Rabb'ı 15-14 mağlup ederek altın madalya kazındı. Tolga Aslan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kılıç kategorisinde ise organizasyona çeyrek finalde veda eden Nisanur Erbil, mücadelesini 5'inci tamamladı.

Kaynak: AA

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