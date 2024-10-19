Milli Boksör Nurselen'in Şampiyonluğu için Şırnak'ta Dev Ekran Kuruldu
Bulgaristan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı başaran Nurselen Yalgettekin'in final maçı, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde dev ekrandan takip edildi.
Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda Yalgettekin'in final maçını ailesinin yanı sıra vali Birol Ekici ile kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve vatandaşlar izledi.
Nurselen Yalgettekin'in başkent Sofya'daki organizasyonda kadınlar 48 kilo final müsabakasında İrlandalı rakibi Irving Carleigh Maria'yı yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın izlendiği organizasyona katılanlar büyük sevinç yaşdı.
Vali Ekici, şampiyon Yalgettekin'in ailesini tebrik etti.
Kaynak: AA
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