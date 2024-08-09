Milli Boksör, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Bosna Hersek'te gerçekleştirilen boks şampiyonasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un boksörü Sudem Temuçin Avrupa üçüncüsü oldu.

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Milli Boksör, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Bosna Hersek'te gerçekleştirilen şampiyonada 46 kiloda ringe çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudem Temuçin, ilk turda Macar rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

BRONZ MADALYA ALDI

Çeyrek finalde Azerbaycanlı sporcu ile karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediyesporlu Sudem Temuçin, rakibi karşısında aldığı galibiyetle yarı final biletini kaptı ve madalyayı garantiledi.

Finale kalma maçında İrlandalı rakibiyle karşı karşıya gelen Sudem Temuçin, şanssız bir yenilgi alsa da Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İHA

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