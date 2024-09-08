Eski Fenerbahçeli Milli Oyuncu Hayatını Kaybetti

Geçmişte Fenerbahçe ve Karşıyaka gibi kulüplerin formasını giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman’dan üzen haber geldi. 34 yaşındaki İlkan Karaman, bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Muğla’nın Datça ilçesinde bir kaldırımda yürüyen Karaman’a, alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı aracın çarptığı belirtildi. Kaza sonucu Karaman’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Basketfaul'de yer alan habere göre, dalış yapmaya Datça’ya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı. Kaza sonucu aracın altında kalan Karaman’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Beko, İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı lacivertli kulüp, Karaman için şu ifadeleri kullandı:

"2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Beşiktaş'ın başsağlığı mesajı ise şöyle:

"2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Karşıyaka ise başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında formasını başarıyla terleten İlkan Karaman'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

TBF VE HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 34 yaşında hayatını kaybeden Karaman için "Milli Takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Milli takımlarımızda da forma giymiş İlkan Karaman'ın elim bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; kıymetli sporcumuzun ailesine ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

1990 doğumlu İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısından yetiştikten sonra kariyerinde birçok önemli takımda forma giydi. Sırasıyla Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Fransız ekiplerinden Cholet ve Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi takımlarında oynadı.

Karaman, uluslararası arenada da Türkiye'yi temsil etti. 2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen FIBA Avrupa 20 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî takımının formasını giydi. Ayrıca, 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde de "12 Dev Adam" kadrosunda yer alarak millî takıma katkı sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem