Milli atlet Buse Savaşkan'dan Fransa'da gümüş madalya zaferi

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Fransa'nın Montreuil şehrinde düzenlenen Uluslararası Montreuil Atletizm Yarışları'nda yüksek atlamada 1,83 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Yarışmada birincilik Finlandiyalı atlet Ella Junnila'nın 1,90 metrelik derecesiyle olurken, üçüncülük ise aynı ülkeden Heta Tuuri'nin 1,83 metrelik derecesiyle gerçekleşti.

Milli atlet Mehmet Çelik ise 1500 metrede 3.37.56'lık derecesiyle bronz madalya kazanarak organizasyonda bir diğer madalyamızı elde etti.

Kaynak: AA