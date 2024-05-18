Milli atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda madalya yağmuru yağdırdı
Milli atıcılar, İtalya'nın Lonato kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lonato kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler trap kategorisinde Yavuz İlnam, 122 puanla final yarışmaya hak kazandı.
Final müsabakasında 44 puan atan Yavuz İlnam, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotasını son anda kaçırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Aynı müsabakada yarışan Oğuzhan Tüzün 120 puanla 10, Nedim Tolga Tunçer ise 117 puanla 22. sırada yer aldı.
Milli sporcular, toplamda attıkları 359 puanla birinci sırada yer alarak takım halinde altın madalya kazandı.
RÜMEYSA PELİN KAYA, OLİMPİYAT KOTASINI ALDI
Şampiyonada trap kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya ise 117 puanla 4. sıradan final yarışma hakkı elde etti.
Final müsabakasında 34 puan atan Rümeysa Pelin Kaya, bronz madalyanın yanı sıra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın kotasını aldı.
BAKAN BAK, KOTA ALAN MİLLİ ATICI RÜMEYSA'YI TEBRİK ETTİ
Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İtalya’nın Lonato Kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden Rümeysa Pelin Kaya'yı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rümeysa Pelin Kaya'ya ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."