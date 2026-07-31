Milan’ın Efsanesi Franco Baresi’den Acı Haber, Futbol Dünyası Yasa Boğuldu

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Milan’ın efsane kaptanı ve İtalya Milli Takımı’nın unutulmaz savunma oyuncularından Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan Kulübü, futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Franco Baresi’nin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İtalyan ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kulüp tarihine damga vuran Baresi’nin kaybı nedeniyle büyük bir üzüntü yaşandığı ifade edildi.

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU KARİYER

1977 yılında profesyonel futbol kariyerine başlayan Baresi, kariyerinin tamamını tek bir kulüpte, Milan forması altında geçirdi. İtalyan futbolcunun kulübe kattığı değer nedeniyle kırmızı-siyahlı ekip, onun giydiği 6 numaralı formayı emekliye ayırdı. Efsane stoper, Milan ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazanarak büyük başarılara imza attı.

İtalya Milli Takımı formasını da başarıyla taşıyan Baresi, 1982 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan kadronun önemli parçalarından biri oldu. 1994 FIFA Dünya Kupası’nda ise kaptan olarak takımını finale kadar taşıdı.

Kaynak: İHA