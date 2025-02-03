Milan Transferde İstediğini Aldı: Gol Makinasını Kaptı

Milan, transferde sonunda istediğini aldı. İtalyan devi Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milan Transferde İstediğini Aldı: Gol Makinasını Kaptı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Hollanda temsilcisi Feyenoord'da forma giyen Meksikalı golcü Santiago Gimenez'i transfer etti.

Milano ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hollanda temsilcisiyle toplam 105 karşılaşmaya çıkan Gimenez, söz konusu maçlarda 65 gol, 14 asist yaptı. Golcü futbolcunun Milan'da 7 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

Açıklamada Feyenoord'a ödenecek bonservis bedeline yer verilmezken, İtalya basınında transferin 32,5 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kaynak: AA

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