Teklif kabul edildi: Batshuayi Galatasaray yolcusu

Galatasaray, Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Michy Batshuayi'ye teklif yaptı. Galatasaray’ın bu teklifinden sonra Fenerbahçe de önceki teklifini artırdı ancak Batshuayi'nin temsilcisi Galatasaray'ın teklifini kabul etti.

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Teklif kabul edildi: Batshuayi Galatasaray yolcusu


Daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi’nin sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erdi. Geçtiğimiz sezonda Fenrbahçe’de çok iyi bir performans sergileyen Batshuayi, sarı lacivertlilerin ezeli rakibinin radarına girdi.

Teklif kabul edildi: Batshuayi Galatasaray yolcusu - Resim : 1

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray Batshuayi'ye, Fenrbahçe’nin önerdiği şartlardan daha yüksek ücretle anlaşmayı planlıyordu.

Fenerbahçe Belçikalı forvete 3 yıllık sözleşme, 1 milyon Euro imza parası ve 3 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Galatasaray’ın teklifi ise 3 yıllık sözleşme, 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro yıllık ücret.

Sabuncuoğlu, sonraki paylaşımında Batshuayi'nin temsilcisinin bu teklifi kabul ettiğini yazdı.

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