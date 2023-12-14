Mevlüt Erdinç: Eşim çocuklarımı göstermiyor, ailesi çocukların benden olmadığını söyledi

Fransa'da PSG; Türkiye'de Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in eşi Taleb Erdinç hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış.

Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1M € yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı. Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim…

"EŞİMİN AİLESİ BENİ ARAYARAK ÇOCUKLARIN BENİM OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı. Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için.

Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bı kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef.

18 yıllık profesyonel bir kariyer. Beni tanıyanlar ne denli sorumlu, dürüst, saygılı ve yardımsever biri olduğumu biliyorlar. Hiç kendimi düşünmedim, dünyanın en güzel mesleğini yaptım ve sahada her zaman her şeyimi verdim.

"DNA TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ"

Depresyon ve bağımlılıklarımdan kurtulmak için eşimin desteği olmadan her şeyi yaptım ve tedavi oldum. Kendisiyle ancak 5 ay sonra 1 M€ teklif ettikten sonra tekrar iletişim kurabildim, bu durumun herkes tarafından bilinmeye değer bir konu olduğunu düşünüyorum.

Taleb (eşi) evlilik iyi günde kötü günde beraber zor günlerde birbirine destek olmaktı, sen de çok iyi biliyorsun ki ben hep sizin iyiliğinizi isterim. Parayı ben kazandım ama başkaları çıldırdı oysa ben seni kendimden daha zengin yaptım ama olsun ailemsiniz hak ediyorsunuz.

Kendisi çocukların benim olmadığını ve bana göstermeyeceğini söyledikten beş ay sonra DNA testi yapalım teklifimi geri çevirdi, bu şantajlar midemi bulandırıyor."