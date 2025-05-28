Mevlüde Genç Madalyası İlkay Gündoğan'ın

Almanya’da "Mevlüde Genç Madalyası" İlkay Gündoğan’ verildi.

Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyalet hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman Milli Takımı'nın eski kaptanı ve futbolcu İlkay Gündoğan'ın, toplumsal uyuma yönelik özel hizmetlerinden dolayı bu yıl Mevlüde Genç Madalyası'na layık görüldüğü belirtildi.

SOLINGEN FACİASI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Irkçı kundaklama saldırısında 5 evladını yitirmesine rağmen yıllarca Türk ve Alman toplumunun birlik ve beraberliğine yönelik mesajlar veren Mevlüde Genç, 30 Ekim 2022'de hayatını kaybetti.

Kaynak: AA