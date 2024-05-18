Meteoroloji açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç saati bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Ayrıca derbide, termometreler 17 dereceyi gösterecek.

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Meteoroloji açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Derbi öncesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe'de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak? - Resim : 1

ŞAMPİYONLUK YARIŞINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan Ligde Galatasaray 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Hava Durumu Meteoroloji
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