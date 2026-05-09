Messi’den Dünya Kupası Öncesi Ezber Bozan Sözler

Dünya yıldızı Messi, 2026 Dünya Kupası öncesi favori takımları açıkladı. Arjantinli yıldızın, özellikle Fransa vurgusu dikkat çekti.

YouTube'da yayın yapan 'Lo de Pollo' kanalına konuşan Lionel Messi, hem kariyerine dair düşüncelerini hem de yaklaşan Dünya Kupası beklentilerini anlattı. Futbola olan tutkusunun sürdüğünü söyleyen yıldız oyuncu, "Futbol oynamayı çok seviyorum ve artık oynayamayacak hale gelene kadar devam etmek istiyorum" dedi.

'HER ŞEYİ KAZANMAYI SEVİYORUM'

Rekabetçi karakterine de değinen Messi, “Her şeyi kazanmayı seviyorum. Oğlumun bile video oyunlarında kazanmasına izin vermiyorum” sözleriyle gülümseten bir itirafta bulundu.

DÜNYA KUPASI FAVORİSİ KİM?

2026 Dünya Kupası’nın favorileri sorulduğundaysa Messi şu yanıtı verdi: "Fransa yine çok iyi durumda, çok sayıda üst düzey oyuncuları var. İspanya ve Brezilya da her zaman iddialı ve tüm turnuvalarda yarışabilecek oyunculara sahipler. Almanya ve İngiltere de büyük takımlar. Portekiz'in de çok rekabetçi ve iyi bir takımı var.

Arjantin iyi durumda. Oyuncuların birçoğu şu anda sakatlıklarla ve maç kondisyonu eksikliğiyle uğraşsa da gerçek şu ki takım birlik içinde. Bu oyuncular rekabet eden, her zaman kazanmak isteyen ve hedeflerine ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapan bir grup olduğu gösterdi."

Kaynak: Haber Merkezi

