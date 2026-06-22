Messi Rekor Kırdı, Arjantin Turu Garantiledi

Avusturya'yı mağlup eden Arjantin, grupta ikide iki yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Gecenin yıldızı olan Messi de attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

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Messi Rekor Kırdı, Arjantin Turu Garantiledi
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin'le Avusturya karşı karşıya geldi. Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın ilk golü 39. dakikada geldi. Arjantin'in yıldızı Messi, rakip fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan tecrübeli futbolcu, 90+5. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Messi Rekor Kırdı, Arjantin Turu Garantiledi - Resim : 1

Bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini alan Arjantin, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

MESSİ REKOR KIRDI

38 yaşındaki Messi, Avusturya karşısında attığı ilk golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 16 gollü Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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