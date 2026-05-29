Messi Dünya Kupası Kararını Verdi

Son dünya şampiyonu Arjantin'in 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Lionel Messi kariyerinde altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanırken teknik direktör Lionel Scaloni 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen belli oldu.

Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre teknik direktör Lionel Scaloni, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada görev yapacak 26 futbolcuyu belirledi.

MESSI 6. KEZ KATILACAK

Dünya Kupaları tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu unvanını elinde bulunduran Messi, kariyerinde altıncı kez turnuvada sahne alacak.

Son dünya şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak Arjantin, J Grubu'nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE 26 KİŞİLİK KADRO

Kaleci: Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Defans: Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero , Nicolas Otamendi , Nahuel Molina

Orta saha: Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Ezequiel Palacios, Alexis Mac Allister , Enzo Fernandez

Forvet: Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Lionel Messi, Nico Paz, Jose Manuel Lopez , Lautaro Martinez

