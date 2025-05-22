Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı

Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Aslan'ın yıldız oyuncunun yerine transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. Bu transferi Başkan Dursun Özbek'in çok istediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 1

Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da sezon sonunda pek çok isimle yolların ayrılması beklenirken, bu isimlerden biri de Dries Mertens oldu.

1 6
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 2

Mertens’den boşalacak olan 10 numara pozisyonu için transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı ekip için dünya yıldızının adı yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

2 6
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 3

5 yıldızlı kulüpte Mertens’in yerine Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’nın düşünüldüğü belirtildi.

3 6
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 4

Yıldız oyuncu FA Cup finalinde Crystal Palace’a kaybetmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu tip yenilgiler her zaman ders verir. En azından kiminle savaşa gireceğini öğretir!” demiş ve bu sözler ayrılık sinyali olarak algılanmıştı.

4 6
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 5

Dursun Özbek’in Bernardo Silva’nın transferini çok istediği ve yıldız oyuncu için 3+1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü de belirtildi.

5 6
Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı - Resim: 6

Bernardo Silva için Barcelona ve Benfica’nın da talip olduğu belirtildi.

6 6