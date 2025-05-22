Mertens'in Yerine Dünya Yıldızı! Dursun Özbek Çıldırdı
Galatasaray'da Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Aslan'ın yıldız oyuncunun yerine transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. Bu transferi Başkan Dursun Özbek'in çok istediği belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da sezon sonunda pek çok isimle yolların ayrılması beklenirken, bu isimlerden biri de Dries Mertens oldu.
Mertens’den boşalacak olan 10 numara pozisyonu için transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı ekip için dünya yıldızının adı yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
5 yıldızlı kulüpte Mertens’in yerine Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’nın düşünüldüğü belirtildi.
Yıldız oyuncu FA Cup finalinde Crystal Palace’a kaybetmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu tip yenilgiler her zaman ders verir. En azından kiminle savaşa gireceğini öğretir!” demiş ve bu sözler ayrılık sinyali olarak algılanmıştı.
Dursun Özbek’in Bernardo Silva’nın transferini çok istediği ve yıldız oyuncu için 3+1 yıllık sözleşme önermeyi düşündüğü de belirtildi.
Bernardo Silva için Barcelona ve Benfica’nın da talip olduğu belirtildi.