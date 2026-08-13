Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak?

Sturm Graz maçında sakatlanan Mert Günok'un Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli kalecinin Lyon maçına yetiştirilmesi hedeflenirken, kaleyi Tarık Çetin'in koruyacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de Mert Günok'un sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Deneyimli kalecinin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanan rövanş maçının ardından ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre, sağlık ekibi tarafından durumu yakından takip edilen Mert Günok'un, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği öne sürüldü.

Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak? - Resim : 1
Tarık Çetin

LYON MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın önceliğinin Mert Günok'u Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanacak kritik maça yetiştirmek olduğu ifade edildi. Haberde, Gençlerbirliği karşısında kaleyi yeni transfer Ederson yerine Tarık Çetin'in koruyacağı iddiasına da yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Süper Lig'in İlk Haftasında Hakemler Belli Oldu Süper Lig'in İlk Haftasında Hakemler Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Arda Güler ve Jose Mourinho Yeniden İstanbul Yolunda! Dev Kupa Türkiye'de Oynanacak İspanya Süper Kupası Türkiye'de Oynanacak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat İstanbul’da Hafta Sonuna Dikkat
'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon: Onlarca Gözaltı Kararı 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne Operasyon
Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu Cemil Tugay AK Parti'ye mi Geçiyor? Yol Haritasını Bu Sözlerle Duyurdu
Motorinde ÖTV Düzenlemesi: İşte Ay Ay Uygulanacak Tutar Motorinde ÖTV Düzenlemesi
Fatih Karahan Duyurdu: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseltildi Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yükseltildi