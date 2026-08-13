Mert Günok'tan Kötü Haber: Kaleyi Kim Koruyacak?

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Fenerbahçe'de Mert Günok'un sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Deneyimli kalecinin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanan rövanş maçının ardından ağrı hissettiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre, sağlık ekibi tarafından durumu yakından takip edilen Mert Günok'un, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği öne sürüldü.

Tarık Çetin

LYON MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın önceliğinin Mert Günok'u Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanacak kritik maça yetiştirmek olduğu ifade edildi. Haberde, Gençlerbirliği karşısında kaleyi yeni transfer Ederson yerine Tarık Çetin'in koruyacağı iddiasına da yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi