Mersin'de İkinci Gol Geldi: Hatayspor 1-1 Beşiktaş | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 20:00'de başlayan mücadeleye dair tüm ayrıntılar Gerçek Gündem'de...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
CANLI ANLATIM | HATAYSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ
66' Beşiktaş'ta Rashica yerine Al Musrati oyuna dahil oldu.
65' Rafa Silva, orta alanda Junior Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
63' Topla birlikte hızla ilerlemek isteyen Rafa Silva'yı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Lamine Diack, hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.
62' Kamil Ahmet, rakip yarı alanının sağında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. İtirazlarda bulunan Kamil Ahmet sarı kart gördü.
58' Vincent Aboubakar, dirseğiyle Emirhan Topçu'nun yüzüne müdahalede bulununca hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.
57' Görkem Sağlam, Milot Rashica'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart görüyor.
56' Salih Uçan, Görkem Sağlam'ı itirek düşürdüğü gerçekçesiyle hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.
53' Rigoberto Rivas, Gedson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam'dan sarı kart görüyor.
47' Ceza alanı dışına açılan topa Rigoberto Rivas gelişine vuruşunu yapıyor ancak Tayyip Talha Sanuç'a çarpan top kornere çıkıyor.
44' Rui Pedro, Ciro Immobile'ye yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.
43' Gol sonrasında kaleci Erce Kardeşler sarı kart görüyor.
41' GOOOLL!! Beşiktaş, Ciro Immobile'nin golüyle maçta eşitliği sağlıyor. Arthur Masuaku'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ciro Immobile, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ve topu uzak köşeden filelerle buluşturuyor.
36' Rafa Silva'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan, kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Erce Kardeşler'in kontrolünde yandan auta gidiyor.
29' GOOOLL!! Atakaş Hatayspor, Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Cemali'nin sol kanattan çizgiye inip kale sahasına açtığı ortada top 6 pasın içinde Emirhan Topçu'dan sekerek penaltı noktasına sekti. Penaltı noktasında bulunan Görkem'in, sol ayağının içiyle çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
25' Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile, ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.
18' Arthur Masuaku'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan, arka direkte kafa vuruşunu yapıyor fakat top yandan auta gidiyor.
14' Kendi yarı alanının yay etrafında Aboubakar'dan topu çalan Gedson Fernandes, merkezden hücum kaleye ilerleyerek sol kanatta bulunan Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.
7' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Kamil Ahmet, araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan Rafa Silva ile köşe vuruşu kullanacak.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.