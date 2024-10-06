Mersin'de Beklenen Patifest Düzenlendi

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Patifest" ziyaretçileri ağırladı.

Mersin'de Beklenen Patifest Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesince organize edilen festival, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil şeridindeki Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Festivalde, boyama, fide dikimi, dans ve resim sergisi etkinlikleri ile kortej yürüyüşü düzenlendi.

Bazı vatandaşların kedi ve köpekleriyle katıldığı "Patifest"te, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivaldeki stantları gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcılarla sohbet etti.

Ziyaretçilerden Tarık Aydoğan, AA muhabirine, ailesiyle geldiği etkinlikte keyifli zaman geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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