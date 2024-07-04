Bozkurt Krizi Sonrası: UEFA’dan Türkiye’ye Karşı Skandal Hata

Türkiye, büyük bir sürprize imza atarak EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Hollanda’nın rakibi olmuştu.

UEFA'nın resmi sitesinde, çeyrek final eşleşmelerinde Hollanda'nın rakibi olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu hata, bir süre sonra düzeltildi.

'BOZKURT' KRİZİ SONRASI

Avusturya maçında kendisinin ve takımının ikinci golünü atan Merih Demiral, “bozkurt” işareti yapmıştı.

Bu işaret sonrası UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı, Demiral’ın hareketine karşı açıklama yapmış, bu açıklamaya karşılık AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’de cevap niteliğinde sözler sarf etmişti.

UEFA'nın resmi sitesinde yapılan bu hatanın, bozkurt krizinin ardından yaşanması ise dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem