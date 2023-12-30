Merih Demiral'dan 'sessiz kaldı' diyenlere tepki: 'Allah belanızı versin'

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası birçok Türk oyuncu bu olaya sessiz kalmadı. Atatürk tişörtü ve pankartlarını saha içine almayan Suudi Arabistan hükümetinin bu hamlesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tokat niteliğinde bir karşı cevap gelmişti. Takımlarımız maça çıkmayı reddederek ülkemize döndü.

"ORGANİZASYONU YAPAMAYAN BEN DEĞİLİM"

Bu olay için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Merih Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü.Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." dedi.

"ALLAH BELANIZI VERSİN"

Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına ise "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin" tepkisini gösterdi.

25 yaşındaki stoper, sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.