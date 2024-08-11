Melissa Vargas'tan Olimpiyatlarda Tarihi Rekor!

Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, Paris 2024'te bir rekora daha imza attı.

Melissa Vargas'tan Olimpiyatlarda Tarihi Rekor!

Paris 2024 Paris Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 deviren Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşılaşmış maçtan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Ardından Brezilya ile bronz madalya mücadelesi için kozlarını paylaşan Sultanlar, bu maçtan 3-1 mağlup ayrılarak Paris 2024'ü madalyasız olarak bitirmişti.

ALTIN MADALYA İTALYA'NIN

Finalde İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek tarihinde ilk kez altın madalya kazandı ve bir ilke imzasını attı. Gümüş madalya Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken, bronz madalyanın sahibi ise Brezilya oldu.

MELISSA VARGAS'TAN REKOR

İtalya'dan Paola Egonu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçilirken, Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas ise en skorer isim oldu. İşte turnuvada en çok sayı atan o isimler;

159 - Vargas
110 - Egonu
110 - Gabi
103 - Boskovic
97 - Drews
93 - Yingying
82 - Ana Cristina
75 - Rosamaria
72 - Plummer
72 - Skinner

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