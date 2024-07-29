Melissa Vargas, Olimpiyat Tarihine Geçti

Filenin Sultanları bugün Paris Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-2 mağlup etti. Melissa Vargas ise gösterdiği performans ile olimpiyat tarihine geçti.

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Melissa Vargas, Olimpiyat Tarihine Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Nefesleri kesen maçta 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı.

Heyecan dolu maça Melissa Vargas damga vurdu.

30 SAYI BARAJINI AŞTI

Melissa Vargas attığı 30 sayıyla Hollanda galibiyetinin en önemli mimarlarından biri oldu.

Milli oyuncu attığı 30 sayıyla, Olimpiyatlar tarihinde bir maçta 30 sayı barajını geçen 12. oyuncu oldu.

KAPTAN EDA VE HANDE BALADIN'DAN 12'ŞER SAYI

Melissa Vargas'ın yanı sıra Eda Erdem ve Hande Baladın da 12'şer sayıyla oynadı.

Ebrar Karakurt ise 10 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında 1 Ağustos TSİ 10:00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

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Melissa Vargas Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları
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