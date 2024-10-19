Mehmet Aurelio'dan Dikkat Çeken Açıklama: Rakip Galibiyeti Hak Etmedi

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Galatasaray'ın daha sonra yaptığı açıklamada, "Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya çıktı ve rakip galip geldi, hak etmeyen rakiplerdi. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, bir an önce toparlanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı karşılaşmada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, rakip takımının gollerinden sonra motivasyonlarının düştüğünü belirterek şöyle devam etti: "Antalyaspor olarak maça iyi başladı. 10. dakikada toptan gol yedi. Maça iyi devam etti. İlk yarıyı gol yemeden başardık. İkinci yarı iyi oyunumuzu sürdürmeye devam ederek, rakip gol atmayı başardı ve bu dakikadan sonra moralimiz düştü. Biran önce toparlanmak istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor maşına hazırlanmaya başladık.”



“Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi taşıyacağız”

Maç içerisinde taraftarların istifa şeklinde bağırmalarıyla ilgili gelen izleyen Aurelio, "Taraftarlar hak etmedikleri durumda düştüklerinde bu tür söylemlerde bulunabilirler. onlara hak veriyoruz. Ama futbol bu maalesef, iyi sonuç aldığınızda kadınlarla karşılaşıyorsunuz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sahada daha fazlasını yapabileceksiniz. Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi taşıyacağız” dedi.

Defans hattında programlarında yaşadıklarına da değinen Aurelio, "Farkındayız, bölgelerimizi goller bunu doğruluyor. En fazla çabamız yer defans hattı. İlerleyen dönemlerde daha iyi durumdayız. Yarından itibaren Alanya maçına çalışmaya başlarız, Alanyaspor maçından itibaren daha iyi yola devam edilmeye devam edilir” kullanıldı.

Kaynak: İHA